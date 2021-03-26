РИАМО - 26 мар. Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего мужчину во Владимирской области по подозрению в убийстве 15-летнего подроста в деревне Голубое городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее тело 15-летнего подроста с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире многоэтажного дома в деревне Голубое в Солнечногорске. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство.

«… в г. Александрове задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка, тело которого с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов, расположенных в д. Голубое Московской области. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области добавили, что подозреваемый скрывался на даче. Следователи допросят его, чтобы установить мотивы и обстоятельства произошедшего.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и допросили свидетелей, будет назначена судмедэкспертиза.