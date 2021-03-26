РИАМО - 26 мар. Подмосковные арендаторы областного и муниципального имущества, а также неразграниченных земель погасили 63,84 млн рублей отсрочки за 2020 год, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

С апреля 2020 года в связи с введением ограничений арендаторы земли и имущества в Подмосковье получили отсрочку по 773 договорам аренды на общую сумму более 360 млн рублей.

«За прошедшую неделю в бюджеты городских округов Подмосковья поступили еще 5,8 млн рублей в счет погашения отсроченных арендных платежей. На сегодняшний день арендаторы погасили отсроченные платежи на сумму 63,84 млн рублей», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, за аренду государственной неразграниченной земли перечислили – 30,7 млн рублей, за муниципальное имущество и землю – 32,4 млн, а за областную недвижимость – 0,74 млн.

Адигамова добавила, что наибольшие суммы по отсрочке внесли в Одинцовском округе, Электростали, Щелкове, Люберцах, Подольске, Богородском округе, Жуковском, Балашихе, Ступине и Ивантеевке.

Погасить отсрочку можно в течение 2021-2022 годов.