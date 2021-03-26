РИАМО - 26 мар. Кровлю жилого дома в стиле конструктивизма 1927 года постройки в районе Сокольники на востоке столицы отремонтируют в этом году в рамках городской программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра Москвы.

Жилой комплекс состоит из нескольких пятиэтажных зданий и находится по адресу: Колодезная улица, дом 7, корпус 2. До 1992 во всех домах провели реконструкцию. Только второй корпус седьмого дома остался в первоначальном виде.

«В рамках программы планируется полностью поменять покрытие скатных кровель обоих домов и починить систему водостока», - сообщается на сайте.

Старое покрытие крыш снимут, положат новую кровлю. Чердачное перекрытие планируют утеплить минераловатными плитами, чтобы улучшить энергоэффективность здания и эксплуатацию кровли.

Также при необходимости заменят обрешетку, стропила и мауэрлат, все деревянные конструкции обработают составами от огня и гниения, заменят люки, а также выходы на чердак и крышу.

Ремонт исторических зданий могут проводить только организации с лицензиями министерства культуры России. Ход работ регулярно будут проверять специалисты департамента культурного наследия города Москвы, а также органы строительного надзора.

Всего в 2021 году планируют отремонтировать 115 крыш в Восточном административном округе и 1,3 тыс. по всей Москве.

Рядом с объектами ремонта ставят информационный стенд с контактами ответственных лиц. Также по связанным вопросам можно обращаться в диспетчерскую Фонда капитального ремонта Москвы по телефону: +7 (495) 695-64-20.