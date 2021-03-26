РИАМО - 26 мар. В Одинцовском городском округе запустили благотворительную акцию «Бал для Золушки» для учениц 9-х и 11-х классов из семей в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Член муниципальной общественной палаты Елена Горбачева и ее команда станут крестными феями для выпускниц 9-х и 11-х классов», - говорится в сообщении.

Акцию организовали для девушек, которые из-за отсутствия денег на красивое платье, маникюр и прическу, пропускают выпускной и отказывают себе в празднике.

Выпускницы примерят платья, получат советы на мастер-классах по макияжу, прическам, маникюру, дефиле. Наряжать юных девушек будут дизайнеры, стилисты, парикмахеры, визажисты, мастера маникюра и даже бровисты.

3 апреля в Одинцове состоится первый девичник, где встретятся участницы акции и их крестные феи.

Сейчас по всему городскому округу для девушек собирают вечерние платья. Благотворительный сбор продлится до 31 мая. К акции подключились волонтеры Подмосковья.