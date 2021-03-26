РИАМО - 26 мар. В последние три дня в Подмосковье вакцинируется до 16 тысяч человек — это рекордные для региона цифры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На этой неделе рекорд поставили. Мы последние три дня вакцинируем 15 - 16 тысяч человек. Начинали с 4 тысяч, потом нашим достижение было 10 тысяч. Вот эта неделя – идем темпом 15 - 15,5 тысяч. Дальше нужно наращивать», - сказал Воробьев в эфире «Россия 24».​

Масштабная вакцинация от коронавируса в регионе продолжается. Привиться можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах.

Записаться на вакцинацию от Covid-19 можно через портал госуслуг, по телефону «122» и в МФЦ.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

26 МАРТА

- За сутки в Подмосковье вакцинируют до 16 тыс человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

«На этой неделе рекорд поставили. Мы последние три дня вакцинируем 15 - 16 тысяч человек. Начинали с 4 тысяч, потом нашим достижение было 10 тысяч. Вот эта неделя – идем темпом 15 - 15,5 тысяч. Дальше нужно наращивать», - сказал Воробьев в эфире «Россия 24».​

- Более 6,5 тыс пенсионеров сделали прививку от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Записаться на вакцинацию можно в самом клубе или в отделении управления социальной защиты населения.

- Столичный врач рассказал пожилым о процессе вакцинации от Covid‑19.

«В группе риска в период эпидемии находятся люди пожилого возраста, как правило, с ослабленным здоровьем, с хроническими патологиями. В случае инфицирования Covid-19 заболевание у них протекает тяжело, часто с серьезными осложнениями. Поэтому пожилым людям нужно вакцинироваться в первую очередь», - сказал Тяжелников.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 167 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 559 больных. В Москве - 1813.

- Три линии защиты вырабатываются в организме после вакцинации «ЭпиВакКороной». Первая линия защиты – выработка антител, вторая мешает слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной.

- Пандемия снизила спрос на теневые услуги в России. Из 1205 человек только 28% работало в теневом секторе и 42% респондентов расплачивались за услуги без надлежащего оформления.

- Около 44% москвичей имеют иммунитет к Covid‑19. Именно такой процент горожан с антителами позволяет мегаполису жить с минимальными ограничениями.