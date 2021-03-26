РИАМО - 26 мар. Строящийся частный дом обрушился в Москве из-за детонации баллонного газа, из-под завалов извлекли двух человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.
В 21:02 спасателям сообщили о детонации баллонного газа в строящемся частном доме по адресу: Родниковая улица, 20.
До приезда спасателей из-под завалов был извлечен один человек. По словам соседей, под завалами могут находится еще два человека.
Пожарные приступили к разбору завалов и поиску людей, в ходе этой работы был найден живой ребенок.
Дальнейшая информация уточняется.
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