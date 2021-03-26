РИАМО - 26 мар. Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г.о. Ступино капитан полиции Владимир Жиляков и сержант полиции Андрей Былба награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения» за проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей во время пожара в городе Ступино, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В апреле 2020 года во время патрулирования они увидели столб дыма и сразу направились к месту возгорания. Горела квартира на втором этаже четырехэтажного дома. Сотрудники МВД забежали в задымленный подъезд и начали стучать в каждую квартиру, оповещая жителей о пожаре и помогая им выходить на улицу.

«Одну из женщин со сломанной ногой полицейские вынесли из горящего дома на руках. С помощью выдвижной лестницы прибывшие пожарные начали эвакуацию людей с верхних этажей. Полицейские помогли спасателям спустить на руках двух маленьких девочек», - сообщает пресс-служба.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. До окончания пожара сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка. Благодаря действиям полицейских из пожара спасли пятерых человек — троих взрослых и двоих детей.

Месяцем ранее капитан полиции Владимир Жиляков и сержант полиции Андрей Былба вывели из горящего дома 20 человек.

Ведомственные награды им вручил начальник ОМВД полковник полиции Андрей Желудков.