РИАМО - 26 мар. В Подмосковье заработали фандоматы, в которых за сдачу тары можно получить различные скидки в магазинах, в будущем, если будут приняты соответствующие законы, в них могут начать выдавать деньги, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все мы бережем экологию, все понимаем, что вторичное использование материалов – это важно. И начали формировать такую культуру (установку фандоматов – ред.). Под тысячу фандоматов у нас появляется в Подмосковье в самых удобных местах. Для чего? Для того, чтобы начала формироваться культура вот этой возвратной тары, за которую ты получаешь пока разного рода квази-деньги, скидки или другие возможности», - сказал Воробьев в эфире «Россия 24».

Он добавил, что в случае, если будут приняты соответствующие законы, за использование фандоматов будут вручаться деньги. Так это происходит в ряде европейских стран.​​