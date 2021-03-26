РИАМО - 26 мар. Автопарк «Почты России» в Московском регионе пополнили 564 новые машины различной модификации и грузоподъемности, часть их них оборудованы термокузовом, сообщили в пресс-службе АО «Почта России».

«Это самое масштабное обновление автопарка предприятия в регионе. Часть машин выйдут на новые маршруты, часть – на замену уже устаревшим автомобилям. Для нас важно сохранять скорость доставки, выдерживать временные графики, чтобы посылки и письма доходили до клиентов вовремя», - сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

По его словам, новые автомобили должны оценить водители и курьеры компании: именно они ежедневно перевозят десятки тысяч отправлений.

221 машина LADA Largus грузоподъемностью до 750 кг поступит в курьерскую службу для доставки экспресс-почты. На кузове изображен фирменный логотип «Курьерская служба Почта России», а их лазурно-голубой цвет завод подобрал в индивидуальном порядке.

Более 300 грузовых машин ГАЗон NEXT, Ford Transit, ГАЗ и КАМАЗ будут ежедневно развозить почту по Москве и Московской области. ГАЗоны NEXT повышенной проходимости оборудованы гидробортом для автоматической погрузки и разгрузки почтовых отправлений.

Оставшиеся – это автомобили Ford Transit с изотермическим кузовом. В них будут перевозить посылки, особо чувствительные к перепадам температур.