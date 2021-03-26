РИАМО - 26 мар. Сотрудник полиции на служебной машине задавил пешехода, который переходил Кутузовский проспект в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«По предварительным данным, сегодня в 20:20 в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту сотрудник, управляя служебной автомашиной, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом», - отметили в пресс-службе.

Водитель экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. В результате аварии пешеход скончался.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Полиция назначила служебную проверку.