РИАМО - 26 мар. Власти Московской области подготовили пакет мер для поддержки бизнеса на удаленных территориях, в числе которых бесплатная земля и налоговые льготы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы поддерживаем (бизнес – ред.) везде, но важно отдаленным территориям особое внимание уделять. Потому что, все-таки, расстояние от мегаполиса имеет значение, и мы программу подготовили. Если ты будешь открывать предприятия в Кашире, Волоколамске, в Рузе, то у нас есть ряд мероприятий, инфраструктура, бесплатную землю вам дадим. Соответственно, льготы по налогам. Поможем со всеми хлопотами, которые предполагает начало бизнеса», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что, несмотря на коронавирус, порядка 35 предприятий были приглашены на удаленные территории для инвестирования.​