РИАМО - 26 мар. В рамках программы реновации в столичном районе Кузьминки начинается переселение жильцов дома на Жигулевской улице в новостройку на Волгоградском проспекте, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

«25 марта более 200 жителей панельной пятиэтажки на улице Жигулевская, дом 12, корпус 6 получили предложения новых равнозначных квартир в новостройке на Волгоградском проспекте, дом 103А, и с сегодняшнего дня стартует переселение. С учетом этого в районе Кузьминки по программе реновации под заселение передано шесть новых корпусов», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новостройку на Волгоградском проспекте сдали в эксплуатацию в конце прошлого года. Здесь насчитывается 141 квартира с отделкой, территория вокруг дома благоустроена.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Программа предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.