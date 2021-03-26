РИАМО - 26 мар. Компьютерные микропроцессоры, которые производят в Подмосковье, будут пользоваться спросом не только у государственных учреждений, но и у обычных потребителей, считает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу в Красногорске Воробьев дал старт производству новой российской электронно-вычислительной машины на базе отечественного процессора «Эльбрус». Техника производится компанией DEPO Computers.

«Сейчас мы находимся на предприятии, которое изготавливает отечественные микропроцессоры. Он (процессор «Эльбрус» - ред.) отвечает всем современным требованиям мозга компьютера. <…> В 2024 году (предприятие - ред.) уже позволит нам работать на отечественных процессорах, и они будут очень высокого, достойного качества», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Компания DEPO Computers - лидер в IT-отрасли и занимает первое место в России среди отечественных производителей серверов. Кроме того, это одно из флагманских предприятий Красногорска, на котором работают около 400 высококвалифицированных специалистов.