РИАМО - 26 мар. В Подмосковье были обследованы все гидротехнические сооружения и около 90% рек, выявлено свыше 90 небезопасных водных объектов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин принял участие в выездном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«По итогам обследования в 40 городских округах определили 91 небезопасный водный объект, они взяты на совместный особый контроль местных администраций, МЧС и Минэкологии», – сказал Разин.

Он добавил, что мониторинг уровня воды в водохранилищах продолжается.

Мероприятие, которое состоялось в городском округе Луховицы, посвятили предупреждению ЧС в период весеннего паводка и половодья. Здесь же прошли тактико-специальные учения с органами управления, силами и средствами региона, с применением системы предупреждения и ликвидации ЧС.