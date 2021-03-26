РИАМО - 26 мар. В Коломне в пятницу прошел первый из 20 запланированных в регионе форумов «Подмосковье. Здоровье», участие в котором приняли более 120 человек, сообщает пресс-служба Общественной палаты Московской области.

Среди участников форума — жители городских округов Коломна и Ступино, а также руководство медучреждений, заместители глав и представители профильных комиссий окружных администраций. Организатор мероприятия — Общественная палата региона при поддержке министерства здравоохранения и Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. Председателем форума выступила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«В своей работе министерство здравоохранения нацелено на конкретный результат, мы ведем открытый диалог, работаем с каждым обращением и жалобой, прислушиваемся к мнению жителей. Наша цель - улучшение доступности медицинской помощи, привлечение врачебных кадров и обеспечение комфортного пребывания в лечебных учреждениях», - отметила Стригункова.

Заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья, председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства палаты Евгений Мартынов на форуме выступил в роли модератора.

«Форумы «Подмосковье. Здоровье» - это не только прямой диалог с жителями, но и конкретные поручения министра здравоохранения Московской области по системным проблемам территорий. Медчаты Общественной палаты выявляют проблемы в районах и помогают их чаще решать в ручном режиме, а форум позволяет выработать системные меры и подходы», - сказал Мартынов.

На мероприятии обсудили планы развития медицины, а также частные проблемы жителей при получении медпомощи. Так, затрагивались вопросы работы амбулаторно-поликлинического звена, оказания стационарной помощи, получения льготных лекарств, оказания скорой медицинской помощи.

По словам Стригунковой, озвученные проблемы и вопросы жителей услышаны, даны соответствующие поручения и их исполнение будет под личным контролем.

В Общественной палате Московской области в этом году планируют провести 20 подобных гражданских форумов «Подмосковье. Здоровье». Следующий форум пройдет 16 апреля в Лотошине с участием городских округов Волоколамский и Шаховская.

Вопросы по здравоохранению можно задавать в медчатах, которые работают во всех округах Московской области.