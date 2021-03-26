РИАМО - 26 мар. Жители девятиэтажного дома на Зеленой улице в Химках, где произошел хлопок газа, смогут вернуться в свои квартиры до конца августа, после того, как в здании проведут капитальный ремонт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По поручению главы региона Андрея Воробьева заместитель председателя подмосковного правительства Евгений Хромушин провел совещание по вопросу ликвидации последствий аварии в многоэтажке в Химках.

«Губернатор попросил максимально позаботиться о людях. Важно быстро жильцов вернуть в свои квартиры. В доме будет полностью проведен ремонт, установлена новая сантехника, окна, заменен лифт и лифтовая шахта, газовое оборудование. Внутри квартир ремонт обеспечим совместно с администрацией городского округа Химки», - сказал Хромушин.

Он уточнил, что есть понятные решения об установке системы контроля газа - домашних газоанализаторов.

«Они могут устанавливаться в каждой квартире, где находится газовое оборудование, что повысит безопасность проживания в квартирах», - отметил зампред.

Кроме того, по поручению Воробьева ведется работа по проверке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Управляющие компании должны в электронном виде отчитываться по факту проверки и сообщать о случаях, когда жильцы не допустили специалистов для осмотра газового оборудования.

«С родственниками погибших продолжают работать психологи. Мы находимся в тесном взаимодействии с главой, администрацией. Дали рекомендации о проведении строительно-технической экспертизы общего объема выполняемых работ», - отметил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Глава Химок Дмитрий Волошин сообщил, что сейчас в гостиницы расселили 23 человека из девяти квартир пострадавшего дома, в гимназии №16 организован штаб помощи пострадавшим.

«Я лично посетил каждого жителя, каждый номер, посмотрел, в каких условиях люди живут. За каждым жителем четвертого подъезда закреплены сотрудники администрации - это 36 квартир. Житель знает, кому звонить. Если будут поступать просьбы о переселении, у нас есть резерв», - сказал Волошин.

ЧП в Химках произошло 19 марта. В результате хлопка газа в квартире жилого дома погибли четыре человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>