РИАМО - 26 мар. Жители девятиэтажного дома на Зеленой улице в Химках, где произошел хлопок газа, смогут вернуться в свои квартиры до конца августа, после того, как в здании проведут капитальный ремонт, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По поручению главы региона Андрея Воробьева заместитель председателя подмосковного правительства Евгений Хромушин провел совещание по вопросу ликвидации последствий аварии в многоэтажке в Химках.
Он уточнил, что есть понятные решения об установке системы контроля газа - домашних газоанализаторов.
«Они могут устанавливаться в каждой квартире, где находится газовое оборудование, что повысит безопасность проживания в квартирах», - отметил зампред.
Кроме того, по поручению Воробьева ведется работа по проверке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Управляющие компании должны в электронном виде отчитываться по факту проверки и сообщать о случаях, когда жильцы не допустили специалистов для осмотра газового оборудования.
Глава Химок Дмитрий Волошин сообщил, что сейчас в гостиницы расселили 23 человека из девяти квартир пострадавшего дома, в гимназии №16 организован штаб помощи пострадавшим.
«Я лично посетил каждого жителя, каждый номер, посмотрел, в каких условиях люди живут. За каждым жителем четвертого подъезда закреплены сотрудники администрации - это 36 квартир. Житель знает, кому звонить. Если будут поступать просьбы о переселении, у нас есть резерв», - сказал Волошин.
ЧП в Химках произошло 19 марта. В результате хлопка газа в квартире жилого дома погибли четыре человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии