РИАМО - 26 мар. Специалисты «Мособлгаза» провели более 150 встреч с населением Подмосковья по вопросам газификации с начала года, во встречах поучаствовали 1,5 тысячи жителей, сообщили в пресс-службе АО «Мособлгаз».

Гражданам разъясняли процесс технологического присоединения, а также рассказали о законах в сфере газоснабжения и правилах безопасного пользования газом.

«С самого начала реализации губернаторской программы газификации мы на постоянной основе проводим встречи с жителями. Это отличная практика, таким образом, жители могут разъяснить для себя все непонятные моменты», - сказал генеральный директор АО «Мособлгаза» Игорь Баранов.

По его словам, они проходят в форме открытых бесед, на которых можно задать любые вопросы по процедуре подключения к газу, приобретению и установке газового оборудования и заключению договоров на техническое обслуживание.

В апреле встречи по вопросам газификации продолжатся в Подмосковье. Время и место проведения можно узнать по телефонам филиалов и на горячей линии «Мособлгаза» 8 (800) 200-24-09.

В программу газификации на 2021 год в Подмосковье включили 51 населенный пункт, газ получат более 10 тыс. человек.

Для включения в программу жителям необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области. При этом подтвержденное население населенного пункта должно быть выше 30 человек. Предельные затраты на одного жителя не должны превышать 250 тысяч рублей.