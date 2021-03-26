РИАМО - 26 мар. Столичные власти совместно с волонтерами и некоммерческими организациями реализуют программы помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В кризисный центр помощи женщинам и детям могут бесплатно обратиться москвички, пострадавшие от семейного насилия, а также дети, несовершеннолетние беременные и мамы», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что центр дает временный приют, предоставляет помощь психологов, медиков, юристов. Специалисты разработали алгоритм вывода семей из кризиса.
«Если нужен заработок, можно обратиться в центры «Моя карьера» и «Моя работа». Там проведут собеседование, чтобы выбрать подходящие вакансии, предложат курсы для переобучения или повышения квалификации», - добавил Собянин.
По его словам, в базе городской службы занятости находятся порядка 17 тыс. вакансий с дистанционным режимом работы.
Также мэр подчеркнул, что в городе действует множество организаций, оказывающих помочь женщинам и детям.
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