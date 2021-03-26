РИАМО - 26 мар. С начала этого года в Подмосковье было рассмотрено свыше 6 тысяч заявок по федеральным услугам в градостроительной сфере, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Подобный рост количества заявок обоснован, в том числе, их переводом в электронный вид - это один из признаков пользы цифровизации», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что онлайн-подача заявки упростила процедуру. Теперь гражданам и предпринимателям нет необходимости ехать в территориальные управления ведомств Росавиации или Минобороны, чтобы сдать документы, получить согласования или стоять в очередях. На текущий момент заявление подается с компьютера или планшета из дома либо офиса.

В I квартале этого года наиболее востребованными оказались услуги по согласованию строительства в приаэродромных территориях аэродромов Минобороны РФ – 1,55 тысячи заявок, на втором месте расположилась услуга по согласованию строительства в приаэродромных территориях аэропортов Внуково, Домодедово, Остафьево, Шереметьево – 1,15 тысячи заявок, а на третьем услуга по выдаче заключений о наличии или отсутствии полезных ископаемых - 750 заявок.

Гордиенко отметил, что на текущий момент в градостроительной сфере в регионе федеральными органами предоставляется 17 госуслуг, 14 из которых доступны на региональном портале госуслуг, а еще три планируется реализовать до конца года.

Правительство Подмосковья провело масштабную работу по цифровизации государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере. Теперь услуги предоставляются в электронном виде через региональный портал госуслуг.