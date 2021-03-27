РИАМО - 27 мар. Церемония открытия скалодрома для подготовки спортсменов к Олимпиаде в Токио состоится в субботу в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России.

Данный скалодром является копией того, который будут использовать на Играх в Токио во время соревнований по боулдерингу.

«Благодаря этому наши спортсмены будут понимать, какие приблизительно трассы будут на Олимпиаде. Они получат возможность заранее ознакомиться с рельефами, особенностями зацепов, например, какое трение, и характеристиками других элементов», — сказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Подготовка российских скалолазов к летним Олимпийским играм будет проходить до 12 апреля.

Спортивное скалолазание является олимпийским видом спорта с 2016 года. В Японии спортсмены померяются силами в дисциплине многоборье, которая включает в себя боулдеринг, лазание на скорость и лазание на трудность.

Всего на Играх будут соревноваться 20 мужчин и 20 женщин. Россию будут представлять три спортсмена — Алексей Рубцов, Виктория Мешкова и Юлия Каплина.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 3 по 6 августа. ​