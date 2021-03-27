РИАМО - 27 мар. В ночь с 27 на 28 марта в столице пройдет традиционная акция «Ночь театров», в ее рамках в Москве проведут около 200 мероприятий.

«Среди них есть, в том числе, события для высокопрофессиональной аудитории, но и для тех людей, которые только знакомятся с театром», - рассказал руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Всего в «Ночи театров» примут участие более 130 учреждений. При этом к акции присоединятся не только ведущие театры, но и 28 музеев, концертные залы, библиотеки, культурные центры, Дома культуры, детские школы искусств, кинотеатры и другие организации.​

Театры откроют свои двери для желающих поучаствовать в акции в субботу в 21:00. В детских театрах акция стартует уже в 17:00.

К акции подготовили квизы, экскурсии, мастер-классы, лекции, выставки и творческие встречи. Также пройдут онлайн-мероприятия.

Например, в Zoom представят проект «Шесть откровений о будущем», в рамках которого руководители столичных театров обсудят планы и возобновление активной работы культурных учреждений после снятия ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса.