РИАМО - 26 мар. В Московской области собираются провести Межрегиональный форум «Московская область – территория развития детского отдыха 2021», его назначили на 31 марта, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

В форуме примут участие специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Астрахани, Орловской и Тверской области, Краснодарского края и Республики Крым.

Мероприятия проведут в режиме онлайн-конференции. Трансляция будет доступна на сайте форума. Пройти регистрацию и получить дополнительную информацию можно на сайте.

В открытии форума примут участие министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова, председатель правления фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева, директор Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко.

Также там поучаствуют директор общественной организации «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко, президент Международного Содружества Лагерей (ICF) Фахретдин Гозет и проректор по связям с общественностью Московского педагогического государственного университета Татьяна Владимирова.

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