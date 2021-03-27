РИАМО - 27 мар. В Москве и Московской области в субботу пройдет акция «Час Земли», в рамках которой будет отключена подсветка многих административных, общественных и даже коммерческих зданий.

«Час Земли» — самая масштабная экоакция в мире, целью которой является привлечение внимания к необходимости относиться к природе и ресурсам планеты ответственно. Россия впервые приняла участие в акции в 2009 году. В текущем году акции пройдет уже в 13-й раз. Присоединиться к ней может любой желающий, просто выключив в указанное время свет и все электроприборы у себя дома.

Подмосковье за экологию

В Подмосковье к акции подключатся 56 городских округов. Архитектурно-художественную подсветку отключат в субботу с 20:30 до 21:30 на более чем 300 значимых административных, культурных и общественных зданиях региона.

Например, в Котельниках в торговом центре Outlet Village Белая Дача отключат внешнюю подсветку. Осветят главную сцену мероприятия в честь акции артисты в специальных световых костюмах, которые исполнят танец.

Также подсветку отключат на Мемориале Славы в Королеве. Здесь на час отключат Стелу Героям Советского Союза и кавалерам трех орденов Славы на площади Победы, объекты на Мемориале Славы и Спутник, находящийся на проспекте Космонавтов.

Кроме того, будет отключена архитектурная подсветка здания Московской областной думы.

Акция в Москве

Москва также присоединится к акции. В столице архитектурно-художественную подсветку отключат на более 2 тыс. столичных зданий.

Так, освещаться не будут ансамбль Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМа и ЦУМа, парка «Зарядье», Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники».

Также подсветка будет выключена на Останкинской башне и павильонах ВДНХ. Не будут освещаться здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы.

Кроме того, к акции присоединятся жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице. При этом на фасадах домов-книжек на Новом Арбате покажут тематические видеоролики об акции.