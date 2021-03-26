РИАМО - 26 мар. Суд заключил под стражу бывшего депутата городского округа Щелково, которого обвиняют в мошенничестве с использованием своего должностного положения. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«В период с мая по октябрь 2020 года обвиняемый и неустановленные лица путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое должностное положение, получали денежные средствам от коммерсантов за общее покровительство при осуществлении деятельности по продаже продуктов питания на нестационарных торговых точках на территории Щелкова», - отметили в пресс-службе.

По версии следствия, обвиняемый и его соучастники совершили мошенничество на общую сумму более 1,3 млн рублей.

На сегодняшний день проведено более 10 обысков по месту работы и жительства обвиняемого, допрошены свидетели, запрошены выписки о движении денежных средств по банковским счетам фигуранта. Также планируется назначение бухгалтерской экспертизы.

Кроме того, устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к совершению преступления.