РИАМО - 26 мар. В Сергиевом Посаде задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в незаконном хранении оружия и хулиганстве, у злоумышленника изъяли обрез ружья, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Мужчина пояснил, что нашел оружие вместе с патронами летом 2020 года в заброшенном доме в городе Сергиев Посад. В состоянии алкогольного опьянения он решил опробовать его и произвел три выстрела в воздух», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемого задержали полицейские. Они прибыли на место после обращения 63-летнего местного жителя, который сообщил о стрельбе у подъезда на улице Кооперативная в дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу.

Обрез ружья, которое изъяли у злоумышленника, изготовлен самодельным способом из одноствольного охотничьего ружья отечественного производства.

На текущий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» и статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Стрелок находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.