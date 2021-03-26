РИАМО - 26 мар. Масштабные учения подмосковных спасателей по ликвидации последствий половодья с участием более 400 человек и 80 единиц техники, в том числе авиационной, прошли на территории городского округа Луховицы на акватории реки Оки у паромной переправы Дединово, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно замыслу, из-за интенсивного таяния льда и снега уровень воды поднялся до 105 метров по Балтийской системе, в результате чего возникла угроза подтопления ряда населенных пунктов», - говорится на сайте.

Сначала в таких случаях проводится воздушная разведка с помощью беспилотников Фантом-3. Речную разведку проводят на плавательных средствах типа «Касатка» и «Мастер-500».

Одновременно с этим по громкоговорящей связи местных жителей оповестили об эвакуации. Согласно сюжету учений, в деревне Дединово несколько человек оказались отрезаны водой. Их забрали на судне на воздушной подушке «Хивус-6».

Также пострадала инфраструктура села. На подстанции произошла авария и село обесточено, подвал дома культуры, где хранятся материальные ценности подтоплен, отсутствует телефонная связь. У жителей из-за употребления в пищу некачественной воды обнаружены инфекционные заболевания. Чтобы взять пробы, специалистов должны доставить дополнительные лодки и автомобили УАЗ.

Из-за замыкания электропроводки загорелись хозяйственные постройки рядом с деревней. Для устранения пожара направляется команда с ранцевой установкой пожаротушения «Игла».

На поверхности воды спасатели обнаруживают масляное пятно. Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов направляется группа химиков-спасателей. Они разворачивают боновые заграждения для локализации нефтяного пятна с последующим его сбором.

В ходе учений спасатели продемонстрировали и отработали приемы спасения людей, пострадавших в результате различных происшествий. Водолазы показали, как извлекать из воды упавший в реку автомобиль, а также человека внутри него.

Свои возможности продемонстрировал гусеничный плавающий транспортер ПТС-М. Он создан для эвакуации населения, доставки продуктов питания и средств жизнеобеспечения, а также специализированной техники в зону подтопления.

Предельно допустимая скорость реки для его работы составляет 3 м/с. С помощью гусениц машина прекрасно преодолевает болотистую местность. Лебедка приводится в движение базовым двигателем – это позволяет преодолевать особо трудные места и подъемы.

Завершились учения взрывом ледяного затора, который создал угрозу разрушения опор автомобильного моста через реку Оку.

«Главной задачей учений стала организация взаимодействия всех звеньев Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для безопасного пропуска паводковых вод и снижения возможных негативных последствий половодья. Хочу отметить, что силы и средства МОСЧС готовы к действиям по предназначению. Практические мероприятия, которые мы сегодня отработали, при необходимости будут успешно реализованы», - отметил руководитель учений, начальник ГУ МЧС РФ по Подмосковью Сергей Полетыкин.

Также в рамках учений состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Московской области, которая оценила готовность спасателей к ликвидации ЧС в период весеннего половодья.