РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. В городском округе Мытищи две площадки на территории ЖК «Мытищи-Лайт» закрепят за МАУ «Спортсооружения», сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Алексей Калинин.

«Сегодня провели выездное совещание рабочей группы по вопросу содержания тренажерной и спортивной площадок на территории ЖК «Мытищи-Лайт». Данные площадки по всем признакам можно отнести к спортивным, поэтому принято решение начать процедуру закрепления этих объектов за МАУ «Спортсооружения», - написал Калинин в своем в Instagram-аккаунте.

МАУ «Спортсооружения» объединяет в себе городские спортивные сооружения и открытые спортивные площадки, организует их хозяйственное содержание, текущий и капитальный ремонт.