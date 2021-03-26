РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. В городском округе Мытищи планируют открыть два мини-детских сада в Перловке и на Борисовке, сообщила заместитель главы администрации горокруга Наталья Гречаная.

«Правительством Московской области отработана форма - мини-детские сады. Мы тоже приняли участие в эксперименте по открытию таких садов. И планируем, что к лету мы все успеем, и у нас откроется два мини-детских сада. Один в Перловке на 90 мест и на 45 мест на Борисовке», - сказала Гречаная в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она добавила, что в конце 2020 года по федеральной программе в рамках национального проекта «Демография» в округе открыли 100 мест в негосударственных учреждениях - это детский сад «Маленькая страна», в который 21 ребенок направлен, «Супернюша» 25 детей направлено, и 54 ребенка посещают ИП «Шульгин», который тоже открыл такие группы.

«Стоимость в них такая же, как муниципальная. И с очереди мы детей не снимаем, потому что это именно от 1,5 до 3 лет, и когда еще не подошла очередь, когда есть проблемы - это хороший вариант», - уточнила Гречаная.