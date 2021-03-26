РИАМО - 26 мар. В столице расследовали уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Деталь проект» по части второй статьи 145.1 УК РФ, речь идет о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Согласно данным следствия, с августа по декабрь прошлого года гендиректор общества, в нарушение требований Конституции РФ и трудового законодательства, не выплатил зарплату 255 работникам.

«В короткие сроки следствием проанализирована бухгалтерская документация организации, в целях обеспечительных мер на имущество Общества наложен арест на сумму более 33 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Руководство следственного подразделения провело рабочую встречу с гендиректором и трудовым коллективом. Во время нее стало известно точное количество сотрудников, перед которыми есть задолженность.

Руководство организации уже погасило долг. Его сумма составляла свыше 26 миллионов рублей. На основании статьи 28.1 УПК РФ уголовное преследование прекращено.