РИАМО - 26 мар. Столичный суд заключил под стражу начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы, которого обвиняют в краже более 25 млн рублей, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По данным СК, не позднее февраля 2021 года полицейский похитил денежные средства, которые были изъяты в рамках уголовного дела и после проведения процессуальных действий помещены в его сейф. По данному факту возбудили дело о краже в особо крупном размере.

«Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Иванова.

Она уточнила, что следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.

Как уточнили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы, фигуранта уголовного дела заключили под стражу до 25 мая 2021 года.