РИАМО - 26 мар. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил расширить программу кэшбэка на туризм для учащихся, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом президент высказался на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Первое, что нужно сделать — расширить по времени», — сообщил Владимир Путин.

Правительство должно проработать расширение льгот. Существующим тариф Путин назвал «щадящим». По его мнению, кэшбэк должен быть увеличен и действовать весь год.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, выбор дат нового этапа программы позволит расширить границы туристического сезона.