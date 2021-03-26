РИАМО - 26 мар. На Севастопольском проспекте в районе дома 17А в сторону области столкнулись пять автомобилей, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Из-за ДТП заняты третья и четвертая полосы движения.

«Детали уточняются. Движение затруднено на 1,3 км», - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в столице сейчас оценивается в восемь баллов. Сильно затруднено движение у станций метро «Трубная», «Сретенский бульвар», «Красные ворона», а также на центральных улицах города.