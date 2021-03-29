В марте 2021 года московский регион отмечает год с момента введения самоизоляции. С марта по июнь в столице можно было выйти из дома только для прогулки с собакой, в магазин и аптеку. Полгода мы жили без музеев, кинотеатров, ресторанов, а единственными развлечениями были телевизор и интернет. В Москве вводили пропуска, спорили о социальной дистанции и необходимости масочного режима, а мечты о путешествиях сменило желание просто выйти из дома и не заболеть. Обозреватель РИАМО поговорила с жителями столицы, которые особенно остро переживали самоизоляцию, и узнала, что им запомнилось из этого периода.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Анастасия, 36 лет, журналист:

Когда объявили о начале самоизоляции, я была на последних сроках беременности. Мой сын учился дома, мама работала в больнице инфекционистом, а я каждый день слушала новые версии о происхождении вируса, его лечении, последствиях и не понимала, что меня ждет. В этот период в больницах тоже начался хаос – никто не понимал, как работать в новых условиях. Мне было страшно.

В середине апреля мама подхватила корону, и ее отправили на двухнедельную самоизоляцию, а я поехала рожать. Я отправила сына к брату, сдала ПЦР-тест и отправилась с высоким давлением в роддом Королева. Когда я приехала на место, врачи мне сказали, что их пару часов назад закрыли из-за ковида, и меня отправили на скорой в перинатальный центр в Мытищах. Там я пролежала неделю – мне снижали давление.

Напротив был ковидный корпус, где скорые по несколько раз в день привозили новых зараженных.

Глядя на это, я сильно запаниковала, к тому же далеко не у всех, кто лежал в отделении, брали ПЦР-тест. Через пару недель меня выписали и отправили домой.

В то время самоизоляция ужесточалась, в Москве уже действовали пропуска, но я стала гулять вопреки запретам. По вечерам я выходила в лес подышать, чтобы хоть как-то избавиться от стресса.

В начале мая я планово легла в перинатальный центр в Мытищах. Роды начались неожиданно – операцию проводили ночью дежурные врачи. 4 мая родился мой младший сын. К счастью, меня выписали на третий день, хотя для кесарева сечения это слишком быстро. Но честно, я даже была рада, потому что в отделение привезли мамочку с подозрением на ковид. Казалось, что безопасно только дома.

«Музей самоизоляции» – выставка о том, как изменились москвичи за пандемию>>

Марта, 32 года, экскурсовод:

Год назад, 12 марта, у нас была последняя перед самоизоляцией экскурсия с французами. Мы, как осознанные граждане, решили добровольно уйти на самоизоляцию и даже отнеслись к этому времени с энтузиазмом – думали, что все быстро закончится. Когда мы поняли, что количество зараженных только растет, появился страх за себя, за родных, особенно за старшее поколение, и вообще за мир. При этом страх не сковывал, а давал понять, что есть те, кому еще страшнее, и придавал силы бодриться. Таким образом, у нашего «Экскурс-бюро №1» появилось несколько онлайн-историй. Сначала мы придумали «билет на свободу» за 1000 рублей на две персоны, который действовал год после окончания карантина, но подарить в электронном виде его можно было уже во время самоизоляции.

У нас стали покупать эти билеты на прогулку и дарить их своим любимым: тем, с кем хотели бы прогуляться по Москве.

Также я придумала бесплатные экскурсии из окна: открывая окно своего дома, я рассказывала о трех вокзалах, сталинских высотках, про ночную жизнь Москвы. И эти десятиминутные выпуски помогли привлечь много новых людей.

Уже летом я запустила онлайн-школу гидов, где стала обучать нашему стилю экскурсий ребят из Тюмени, Липецка, Зарайска, Волгограда, Кирова, Иваново и других городов России. Если бы не карантин, то школа гидов никогда не ушла бы в онлайн.

Еще один интересный проект – онлайн-экскурсии и корпоративы, которые мы, несмотря на закрытые границы, стали проводить и для иностранных компаний.

Год с коронавирусом: главные мемы о пандемии>>

Ольга, 30 лет, журналист:

фото из архива Ольги фото из архива Ольги фото из архива Ольги 1 из 3

Начало самоизоляции я, как и многие офисные сотрудники, восприняла с энтузиазмом. Представляла себе, что я, словно Кэрри Брэдшоу, буду писать за ноутбуком тексты, есть круассаны и гулять в парке. Но ситуация нагнеталась каждый день, и выходить из дома хотелось все меньше. Так как я журналист, то почти сразу подписалась на все паблики с мониторингом коронавируса и каждое утро просыпалась под СМС от них. Естественно, я читала все посты в соцсетях, знала все фейки о коронавирусе, и мне было страшно.

Я хорошо помню, как 15 апреля в Москве ввели пропускной режим, и мне казалось, что ситуация настолько критическая, что мы все умрем. Походы в магазин заменили курьеры, театры и выставки – подписки на онлайн-кинотеатры.

Первый раз я вышла из дома в мае, и мне было очень страшно. Я поехала погулять к пруду, где не было ни одного человека, но я боялась просто выйти из машины. Мне казалось, что меня оштрафуют, или на меня нападет вирус. Красно-белая лента, которая раньше использовалась для обозначения ремонтных работ в Москве, теперь вызывала раздражение и страх одновременно.

Хронология коронавируса: как прошел год пандемии>>

Дарья, 34 года, работник производства продуктов питания:

фото из архива Дарьи фото из архива Дарьи фото из архива Дарьи 1 из 3

Первые звоночки надвигающейся пандемии были еще в конце февраля – тогда в моей компании запретили командировки. Но я успела улететь в Великобританию за 3 часа до того, как вышло распоряжение о запрете перелетов. Помню, как мы с коллегами в лондонском офисе 1 марта 2020 года пили кофе и абсолютно серьезно рассуждали о том, успеет ли все вернуться на круги своя за месяц, до апреля, так в это время у нас был запланирован большой тренинг в Нидерландах. Наивные! Действительно, никто не мог даже представить, что через год мы все еще будем работать из дома.

Моя удаленка началась 13 марта, когда я вернулась из Европы, и меня посадили на самоизоляцию. Дома я просидела до 14 июня, и мне казалось, что время течет по-другому и прошло уже полгода.

У нас в компании очень развита корпоративная культура, поэтому на удаленке увеличилось количество созвонов, где все поддерживали друг друга в формате coffee catch-up – когда мы болтали не о работе.

В свободное от работы время меня спасали вовремя купленное пианино, огромный телевизор и подписка на «Кинопоиск». А еще я бегала каждый день по комнате в течение часа – просто сдвигала мебель в центр и бегала по периметру.

Для меня самоизоляция стала толчком к осознанию, чего я хочу, что мне интересно, кроме работы, чего я еще не попробовала, что я откладывала на потом. Например, поняла, что с людьми, которые тебе дороги, можно оставаться на связи, даже не видясь, а путешествовать можно и по своей стране.

Но главный плюс удаленки в том, что я осуществила свою давнюю мечту: жить в родной Астрахани и работать на Москву.

Уже полгода я живу со своей семьей и благодарна самоизоляции, что смогла провести с моей бабушкой ее последние несколько месяцев жизни.

«Мы неразлучны благодаря коронавирусу»: как COVID‑19 помогает создавать пары>>

Мария, 34 года, редактор:

Для меня самоизоляция началась примерно на неделю раньше, чем для других: 18 марта 2020 года из зарубежной командировки вернули супруга, так как границы начали закрываться, и на следующий день мы втроем – я, муж и пятилетняя дочка – оказались на карантине.

Вначале самоизоляции тревога зашкаливала. В СМИ и соцсетях было много фейков: то говорили скором закрытии магазинов, то пугали огромным количеством заболевших. Я знала про «испанку» столетней давности и «черную смерть» XIV века, когда от чумы вымерла чуть ли не половина Европы, поэтому наша самоизоляция была строгой.

Два месяца мы не выходили из квартиры. Только семь шагов по коридору до мусоропровода – и сразу обратно.

Потратили не один литр антисептика, обрабатывая все вокруг после визитов курьеров. Кстати, привычка заказывать доставку продуктов на дом сохранилась до сих пор.

Мы с мужем продолжали работать, а дочка играла сама. Старались не сажать ее за мультики слишком часто, так что порой она приставала к нам с играми, саботируя рабочий день.

Из нас троих никто не болел, но бабушка, дедушка и дядя перенесли коронавирус, заставив меня изрядно понервничать.

Недостаток движения лично я компенсировала ежедневными занятиями йогой. Было интересно, особенно, если вместо усыпляющей музыки ставить на ноутбуке прохождения любимых старых компьютерных игр и заниматься в удовольствие.

Тоска по свежему воздуху заставила нас разобрать лоджию, и мы всей семьей обедали и ужинали там с весны. Порой сидели в шапках и шарфах, но зато любовались закатами.

Если говорить о достижениях, то за время самоизоляции я научилась бердвотчингу – наблюдению за птицами. Когда ограничительные меры стали снимать, я проводила выходные в парках, выискивая пернатых в ветвях и на воде, определяя их по виду, голосу и поведению. Я даже стала общаться с орнитологами и поучаствовала в научных учетах птиц. Ради того, чтобы фотографировать пернатых, я приобрела фотоаппарат с телеобъективом и завела страницу в Инстаграме, где теперь много красивых птиц и интересного общения.

Заветные антитела: итог вакцинации от коронавируса для редактора РИАМО>>

Антон, 25 лет, офис-менеджер:

Как и многие москвичи, которых пугали заражением в первые месяцы самоизоляции, я стал маниакально мыть руки. Этот новый ритуал захватил всю мою семью.

Мы стали мыть не только руки, но и все продукты и перекладывать их в чистые пакеты.

В это время появилось много советов, как правильно мыть руки, но мы пользовались своей методикой. По приходе из магазина кто-то из членов семьи с чистыми руками должен был достать продукты из магазинных упаковок и переложить их в чистые пакеты, а тот, кто нес пакеты – открывал магазинные упаковки. Естественно, мы скупали антисептики литрами и всегда носили баночку санитайзера с собой. После каждого контакта с улицей – обязательная обработка смартфонов и наручных часов спиртом. Сейчас к этому отношение спокойное, но мы продолжаем все обрабатывать автоматически.

Маски, перчатки и антисептики: как выбрать лучшие для защиты от коронавируса>>

Александр, 25 лет, фотограф:

Когда началась самоизоляция, я много снимал в центре Москвы. Отчетливо помню абсолютно пустой город, как в фильмах-катастрофах. Странно было, когда к тебе подходят полицейские. Я думал, сейчас пропуск спросят. Со мной такое было на Манежной площади, но они тоже скучали, им не с кем было поговорить.

Конечно, было приятно увидеть коллег на улицах, просто поздороваться и обсудить, что будет с нами дальше, ведь непривычно видеть вечно праздную Москву не в декорациях, а перемотанную красно-белыми лентами. Честно, пустая Москва выглядит эпично, как будто ты попал в какую-то игру, а на пути встречаются только «зеленые человечки» – курьеры. Также мне запомнилась прогулка с фотоаппаратом по Садовому кольцу, которое обычно стоит в пробках, а тут пустые дороги – выглядело апокалиптично. Еще помню, как на станции метро «Динамо» было пусто – не было ни сотрудников, ни пассажиров.

Я шел по длинному белому переходу, а через громкоговоритель предупреждали об угрозе заражения. Такое чувство, будто вокруг все умерли, а у тебя уникальный иммунитет. Хотя, когда я приходил домой, думал: «Ну все, я тоже заражен».

Но на утро просыпался и снова шел на съемку. Спустя время, думаешь, почему не сделал какой-то кадр, ведь такого больше не повторится.

«Знакомая похоронила почти всю семью»: коронаскептики о том, как поверили в вирус>>

Екатерина, 30 лет, стилист:

фото из архива Екатерины фото из архива Екатерины фото из архива Екатерины 1 из 3

Мы с подругами только вернулись с отдыха из Подмосковья, и началась пандемия. Я помню, что в Москве эта весна была особенно прекрасна – стояла невероятная теплая и солнечная погода, мы беззаботно наслаждались свободой и ничегонеделанием.

Первое время было очень легко – бесконечный отдых и общение с близкими.

На второй неделе, я начала активно вести прямые эфиры в соцсетях и снимать ролики. Именно в это время у меня появилось столько друзей из интернет-среды, как давно не случалось офлайн. Мне кажется, это было время невероятного теплого общения и поддержки, потому что все были в одной лодке.

Каждый день дома я наряжалась в платья, делала макияж и надевала любимые украшения. Провела даже онлайн-фотосессию и почти не набрала лишних килограммов. Занималась йогой и гуляла на балконе, встречала самые чудесные закаты с бокалом розе и пледом на плечах.

Я помню эти первые прогулки в магазин, пустые улицы и первый кофе навынос. Жизнь была похожа на кино, это было чудесное время. И, честно сказать, иногда я даже скучаю.