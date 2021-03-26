РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мар. Участника Великой Отечественной войны Алексея Смыслова из Котельников поздравили с 95-летним юбилеем, сообщает пресс-служба администрации округа.

В честь юбилейной даты заместитель главы Котельников по социальным вопросам Ирина Кузьмина вручила Смыслову поздравительный адрес от президента РФ, памятные подарки от губернатора Подмосковья и главы городского округа.

«Дорогой Алексей Иванович, от всей души поздравляю вас с юбилеем. Ваше поколение - герои, которые дали нам жизнь. Огромное спасибо за любовь к своей стране и всему народу. Вы не боялись ничего и шли вперед навстречу врагу. Благодаря всем нашим героям мы живем и растим своих детей. Крепкого вам здоровья и низкий поклон за ваш подвиг», - сказала Кузьмина.

Смыслов родился в деревне Середниково Московской области. Он был младшим ребенком в семье. Весной 1944 года, став совершеннолетним, ушел на фронт. Воевал артиллеристом на 1-м Украинском фронте, участвовал в освобождении Варшавы и встретил Победу в Польше.

После окончания Великой Отечественной войны Алексей Иванович продолжил службу в рядах Красной армии, был связистом береговой охраны в Маньчжурии Китая на границе с Ираном. В 1950 году его комиссовали.

В Котельниках проживает 70 лет. Работал на Силикатном заводе токарем-фрезеровщиком. Выйдя на пенсию, не смог сидеть дома и до 70 лет отработал в «Стальконструкции». Смыслов имеет многочисленные боевые награды, памятные и трудовые знаки отличия.