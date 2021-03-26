РИАМО - 26 мар. Загруженность столичных дорог достигла 8 баллов из 10 возможных, плотнее всего движение на центральных улицах города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные пробки образовались на улице Земляной Вал около станции метро «Таганская», а также на улицах Неглинной, Пушечной, Балчуг, в Малом Толмачевском переулке и на Болотной набережной.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением наблюдаются на северо-востоке, востоке и юге Москвы.

По прогнозу сервиса к 19:00 загруженность городских дорог снизится до 7 баллов, к 20:00 - до 5 баллов.