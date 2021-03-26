РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 мар. Детский сад на 235 мест в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска планируют построить весной 2022 года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Заместитель главы администрации Красногорска по вопросам архитектуры и строительства Тимур Магомедов в пятницу с рабочим визитом посетил строительную площадку.

Дошкольное учреждение на 235 мест появится весной следующего года.

Разрешение на строительство объекта получено 24 марта. Сейчас ведутся работы подготовительного периода, с 29 марта рабочие приступят к разработке котлована.