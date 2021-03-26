РИАМО - 26 мар. В 2021 году в Московской области откроют 27 мини-детсадов, получать дошкольное образование в них смогут около 3 тыс. детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Один из мини-детсадов начнет работать 5 апреля в микрорайоне Путилково в Красногорске. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность учреждения к приему детей.

«В Подмосковье каждый год прибавляется порядка 20 тыс. дошколят. Мы очень активно строим детские сады. Потому что регион растет, и нам жители справедливо говорят, что в Красногорске, Ленинском (округе - ред.), Одинцове, Подольске нужно активно строить социальные учреждения», - сказал Воробьев.

По его словам, кроме строительства детсадов, в регионе ищут другие способы сделать комфортным пребывание дошколят. Для этого адаптируются и школы.

Мини-детсад «Образовательный центр «Вершина» в Путилкове разместили в здании школы, которую построили в 2020 году. Учреждение рассчитано на 225 мест. Оно позволит на 17% снизить очередность в детсады для детей от 3 до 7 лет в микрорайоне.

«Мне очень понравилось то, что детсад находится в школе, где учится мой старший сын Даниил. Буду приводить детей в одно место, в одно время – это очень здорово!» - сказала жительница микрорайона Путилково Олеся Дрюкова.

Как правило, мини-детсады располагаются на первых этажах жилых домов. Они практически ничем не отличаются от «классических» детских садов. В них дети также могут играть, развиваться, гулять на свежем воздухе. Два таких учреждения уже работают в Балашихе.

В Красногорске появятся еще два мини-детсада - в микрорайоне Путилково и поселке Новый. Посещать их смогут 170 малышей. Всего в городском округе насчитывается 52 дошкольных образовательных учреждения, в которые ходят более 15 тыс. детей. Чтобы ликвидировать очередь, в этом году введут в эксплуатацию пять детсадов на 1432 места.

Всего в Московской области в этом году намерены возвести 17 детсадов почти на 3 тыс. мест за счет средств региона и внебюджетных источников.

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