РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. В подмосковных Люберцах в пятницу стартовал финал V конкурса «Мамочка-Люберчаночка», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Конкурс проходит в Люберецком ДК. Его организатором является сообщество «Мама оффлайн» во главе с Еленой Гайфуллиной.

«Все участницы очень красивые, невероятные. Их мужья имеют все основания гордиться такими женами. Желаю всем девушкам успеха. Помните: вы все уже победили, потому что вышли на эту сцену», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Всего на участие в конкурсе подавали заявки 80 мам. В финал вышли 25 лучших.

Участницы готовились к финалу конкурса два месяца. Они репетировали и участвовали в мастер-классах и тренировках.