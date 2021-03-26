РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Жители Люберец в возрасте от 7 до 17 лет могут принять участие в XVII Международном конкурсе рисунков «Пушкин глазами детей», сообщает пресс-служба администрации округа.

Организатором конкурса выступает государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина.

Рисунки участников должны быть выполнены в 2020—2021 годах и отражать жизнь и творчество А. С. Пушкина. Формат - не более А3.

Работы необходимо отправить до 15 мая по почте по адресу: 143050, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский округ, поселок Большие Вяземы, Музей-заповедник А. С. Пушкина с пометкой «На конкурс».

На обратной стороне рисунка нужно обязательно указать печатными буквами: имя, фамилию и полное количество лет автора; домашний адрес с почтовым индексом; номер телефона; название рисунка; имя, отчество и фамилию преподавателя, если работа выполнена под его руководством (для школ).

К рисунку необходимо обязательно приложить заявку в произвольной форме с теми же данными, которые указанные на обороте рисунка.

Из общего количества работ отберут до 30 рисунков победителей. Победители конкурса получат дипломы лауреатов и призы от организаторов. Их рисунки будут экспонировать на выставке музея-заповедника Пушкина в 2021 году, разместят на сайте музея и опубликуют в журнале «Юный художник».

Все работы, не вошедшие в число победителей, будут отмечены дипломами оргкомитета.