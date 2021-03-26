РИАМО - 26 мар. Загруженность московских дорог составляет 7 баллов из 10 возможных, к 18:00 ситуация будет сохраняться, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящее время наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на Третьем транспортном кольце, в районе шоссе Энтузиастов и по всей магистрали, на Садовом кольце в Таганском районе, на улице Сущевский Вал, юго-западе, юго-востоке и севере МКАД.

Стоят Проспект Мира и Люблинская улица в направлении из центра. На МКАДе заторы на пересечении с Ленинградским, Минским, Киевским, Калужским, Ярославским и особенно с Новорязанским шоссе.

По прогнозу сервиса, к 19:00 ожидается снижение пробок до 6 баллов, а к 20:00 до 5 баллов.