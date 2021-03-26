РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. Работники «Метровагонмаша» готовятся стартовать во втором сезоне Лиги интеллекта ТМХ, сообщает отдел по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Три заводские команды «Метровагонмаша» (МВМ, входит в состав ТМХ) берут старт в новом сезоне интеллектуального чемпионата среди команд предприятий, входящих в группу лиц АО «Трансмашхолдинг». В рамках соревнований состоятся 5 игр регулярного первенства и финальная встреча, проведение которой запланировано на 3 июня.

Для участия в первом сезоне Лиги интеллекта ТМХ «Метровагонмаш» также заявил 3 команды, одна из них дошла до финала и заняла 7 место в общем зачете, отстав от призовой тройки всего на 5 баллов. В новом розыгрыше перед заводчанами стоит задача стать победителями турнира.

Интеллектуальные состязания проходят в популярном формате «квиз» в онлайн-режиме. Каждая игра состоит из 3 этапов по 10 вопросов, за правильный ответ команде начисляется один балл. В игре предусмотрены специальные вопросы, посвященные производственной деятельности, истории или важным событиям предприятий ТМХ, здесь за правильное решение начисляются дополнительные очки.

В финальную часть соревнований выходят 16 лучших коллективов по итогам регулярного первенства. В решающей игре набранные баллы сгорают, так что финалисты начинают с чистого листа, имея равные шансы на итоговый успех.

Лига интеллекта проводится на предприятиях, входящих в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», с 2020 года. Проект разработан дирекцией по трансформации и развитию системы управления персоналом ТМХ с целью развития корпоративной культуры, воспитания корпоративного духа и единства, повышения общей эрудиции сотрудников.

В первом чемпионате приняли участие 33 команды от 17 предприятий. В новый сезон Лиги интеллекта заявлено около 70 коллективов и свыше 500 сотрудников холдинга.