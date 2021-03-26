РИАМО - 26 мар. Большую конференцию по поддержке креативных индустрий планируют провести в Мосгордуме с привлечением экспертов, сообщает пресс-служба столичного парламента.
Министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в пятницу обсудили поддержку креативных индустрий в Москве и развитие образовательных программ, посвященных историческому и культурному наследию столицы.
Любимова отметила, что Минкультуры подготовило текст концепции развития творческих индустрий, который на данный момент проходит необходимые согласования.
«Необходимо обсуждать перспективы их развития, меры государственной поддержки, ведь креативные пространства – один из динамично развивающихся секторов экономики», — добавила она.
Также они обсудили реализацию различных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия начала контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой и 80-летие формирования Московского народного ополчения. В частности, речь шла об идее создания фильмов о Московском народном ополчении.
«Депутатами Мосгордумы инициирована патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения», в рамках которой реализовываются образовательные, мемориально-патронатные и издательские мероприятия», — добавил Шапошников, отметив необходимость совместной работы по популяризации исторического и культурного наследия Москвы.
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