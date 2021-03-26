РИАМО - 26 мар. Большую конференцию по поддержке креативных индустрий планируют провести в Мосгордуме с привлечением экспертов, сообщает пресс-служба столичного парламента.

Министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в пятницу обсудили поддержку креативных индустрий в Москве и развитие образовательных программ, посвященных историческому и культурному наследию столицы.

«Мы сформировали в Московской городской думе рабочую группу по развитию креативных индустрий. В ближайшее время планируем провести большую конференцию, посвященную данному направлению, с участием экспертов отрасли», — сказал Шапошников.

Любимова отметила, что Минкультуры подготовило текст концепции развития творческих индустрий, который на данный момент проходит необходимые согласования.

«Необходимо обсуждать перспективы их развития, меры государственной поддержки, ведь креативные пространства – один из динамично развивающихся секторов экономики», — добавила она.

Также они обсудили реализацию различных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия начала контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой и 80-летие формирования Московского народного ополчения. В частности, речь шла об идее создания фильмов о Московском народном ополчении.

«Депутатами Мосгордумы инициирована патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения», в рамках которой реализовываются образовательные, мемориально-патронатные и издательские мероприятия», — добавил Шапошников, отметив необходимость совместной работы по популяризации исторического и культурного наследия Москвы.