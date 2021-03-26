РИАМО - 26 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил первую электронно-вычислительную машину российской сборки от компании DEPO Computers.

Данная ЭВМ работает на отечественном сервере, оснащенном российским процессором «Эльбрус».

«Мы находимся на предприятии, которое изготавливает отечественную вычислительную технику, оно конкурентоспособно и отвечает всем современным требованиям. Я общался сегодня с инженерами - это молодые и очень подготовленные ребята 25, 35, 40 лет, закончившие лучшие вузы нашей страны, они дают достойный результат», - сказал Воробьев.

По его словам, это стало возможно при активной поддержке правительства, Минпромторга. Данное партнерство принесет свои плоды уже в 2024 году, позволив работать на высококачественной вычислительной технике с отечественными процессорами.

«Наращивать темпы удается за счет человеческого капитала. Мы очень нацелены на развитие своих собственных компетенций, ресурсов», - рассказал гендиректор компании DEPO Computers Дмитрий Черкасов.

По его словам, еще месяц назад компания получила заключение Минпромторга на первую ЭВМ на российском рынке с отечественными процессорами. Сейчас планируется развивать это направление, запускать в промышленную эксплуатацию и переводить госзаказчиков на полностью российские машины, которые отвечают требованиям технологического суверенитета и импортонезависимости.

Компания DEPO Computers является лидером в IT-отрасли и занимает первое место в России среди российских производителей серверов. Кроме того, это одно из флагманских предприятий Красногорска, на котором работает около 400 высококвалифицированных специалистов.

DEPO Computers внесена в список системообразующих организаций России в отрасли «Радиоэлектронная промышленность». В прошлом году она поставляла технику в рамках федеральной программы по оснащению рабочих мест Минздрава по всей стране. В 2021 году также планируется участие в программе Минпросвещения РФ по оборудованию школ.

Программно-аппаратные комплексы также установлены во всех территориальных подразделениях Федеральной налоговой службы, в том числе в ЦОД ФНС России в Дубне, в Пенсионном фонде России, а также в коммерческих учреждениях.