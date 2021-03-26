РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. В городском округе Люберцы в рамках проекта «Доступная среда» в 2020 году адаптировали для маломобильных граждан более 110 объектов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ежегодно на территории городского округа реализуется приоритетный проект «Доступная среда». В 2020 году были адаптированы 115 объектов. Это дворовые территории и подъезды, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, торговли, культуры и образования», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в число адаптированных объектов вошла школа-интернат VIII вида №3 «Развитие».

«Для обеспечения доступа маломобильных групп населения входная группа оборудована системой вызова персонала, поручнями, приобретен ступенькоход, есть два кресла-коляски складных для перемещения внутри здания. Школа оборудована столами для инвалидов с механической регулировкой высоты и интерактивными сенсорным столом для обучения. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата установлена наклонная скамья, полностью оборудована санитарная комната», - пояснил Ружицкий.

По его словам, для инвалидов по зрению установлены тактильные таблички, тактильная плитка, нанесены тактильные напольные указатели. Для проведения занятий приобретены лупы, бестеневые лампы с подсветкой, интерактивные комплекты и многое другое.

Для инвалидов с нарушением слуха предусмотрена информационная переносная портативная система. Закуплено необходимое игровое, интерактивное, интегративное и развивающее оборудование.

«На сегодня в школе «Развитие» создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полную интеграцию детей-инвалидов», - добавил Ружицкий.