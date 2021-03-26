РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в рамках партпроекта «Народный контроль» проверил качество установки прибора учета воды в подвале школы №12 Балашихи, сообщили в пресс-службе депутата.

«Ко мне обратились жители микрорайона Балашиха-3 за содействием в установке прибора учета воды в школе №12. Изучил вопрос, принял решение обратиться в Балашихинский водоканал. Прибор учета был установлен качественно и в короткие сроки. Рад, что совместными усилиями удалось помочь», - сказал Ефимов.

Директор школы №12 Юлия Спиридонова поблагодарила депутата за оперативную помощь школе.

По ее словам, установка счетчика позволит образовательному учреждению значительно экономить на коммунальных платежах.