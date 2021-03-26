РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров приняли участие в торжественном мероприятии к 210-летию образования войск правопорядка и 5-летию образования войск национальной гвардии РФ и возложили цветы к мемориалу воинам-дзержинцам, погибшим при исполнении служебного долга, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В мероприятии, которое состоялось на территории дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, также приняли участие депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев и военнослужащие. Брынцалов выразил признательность ветеранам, которые продолжают активно работать, делиться своим опытом с командирами всех степеней, участвовать в мероприятиях, проводимых в соединении, продолжая славные боевые традиции.

«Сегодня, как и всегда, военнослужащие дивизии находятся на переднем крае борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Совершенствуют свое ратное мастерство на полигонах и в учебных классах. Несут боевую службу в караулах, обеспечивают общественный порядок на улицах российских городов», – сказал Брынцалов.

Он поздравил весь личный состав и ветеранов с Днем войск национальной гвардии РФ и пожелал успехов в нелегком труде во имя процветания Родины.

В свою очередь Юров пожелал стражам правопорядка мирного неба над головой, бодрости духа, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Он поблагодарил командира дивизии имени Ф.Э. Дзержинского Дмитрия Черепанова за слаженную работу и взаимодействие с руководством города.

«Личный состав является гордостью региона и визитной карточкой Балашихи. Ветераны дивизии с момента основания соединения передают из поколения в поколение традиции. Руководство делает все, чтобы повысить престиж службы. Мы понимаем важность вашей службы, разрешите от имени губернатора региона выразить благодарность вам и личному составу за службу по безопасности и охране правопорядка», – подчеркнул Юров.

По словам Черепанова, более двух веков стражи правопорядка остаются важным составляющим российской правоохранительной системы.

«Новое поколение солдат и офицеров дивизии с честью выполняет воинский долг. Свидетельство тому – 4 ордена на боевом знамении дивизии, государственные и ведомственные награды, украшающие мундиры военнослужащих. 12 лучших сыновей соединения стали героями Советского Союза, 19 – героями России, 35 – навечно зачислены в списки воинских частей. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах», – отметил Черепанов.

Праздник завершился концертом в гарнизонном Доме офицеров.