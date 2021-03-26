Уже две недели, начиная с 12 марта, на территории ВДНХ работает выставка Body Worlds, где представлены скульптуры из человеческих тел. Сотни москвичей стоят в очередях, чтобы посмотреть на забальзамированных мертвецов и высушенные органы. Авторы экспозиции утверждают, что их целью было продемонстрировать устройство организма и научить людей здоровому образу жизни. Однако многие сочли выставку неэтичной, отдельный вопрос вызвало и происхождение тел. Москвичи создали несколько петиций, чтобы запретить показ экспозиции, а Следственный комитет начал в отношении выставки проверку. Что на самом деле представляет из себя Body Worlds и есть ли у нее будущее в России, разбиралась корреспондент РИАМО.

35 стран и 50 миллионов зрителей

Body Worlds – одна из самых известных передвижных выставок в мире. Впервые она состоялась в Токио в 1995 году, со временем получив невероятный успех, после чего была показана в 35 странах мира, а общее количество ее посетителей перевалило за 50 миллионов.

Создатели необычной выставки – немецкий патологоанатом Гюнтер фон Хагенс и его жена, а по совместительству куратор проекта – Анджелина Уолли. Ученый сам изобрел метод пластинации, благодаря которому смог сохранять тела и их части.

Изучением бальзамирующих препаратов он увлекся еще в 1970-х во время работы в Институте патологии и анатомии в Гейдельберге. Сначала ему удалось законсервировать человеческую почку, а вскоре он научился пластинировать тела целиком. Сам метод заключается в бальзамировании трупов при помощи синтетического полимера: вся жидкость в организме заменяется твердеющим пластиком, поэтому тела не подвержены разложению и способны застывать в любых позах. Процедура эта не из дешевых: на обработку целого покойника уходит не меньше полутора тысяч человеко-часов и десятки тысяч долларов.

Создатели эксцентричной выставки утверждают, что цель экспонирования тел и отдельных человеческих органов – в сохранении и укреплении здоровья людей, а также в повышении уровня их знаний о методах достижения благополучного долголетия».

По заявлениям пары, 9 % посетителей выставки стали меньше курить, 33 % начали придерживаться правильного питания, 35 % – заниматься спортом и приобщились к здоровому образу жизни.

Среди инсталляций – человеческие органы (как здоровые, так и поврежденные), настоящие эмбрионы, скелеты и, конечно, лишенные кожи тела. Им приданы повседневные позы, чтобы продемонстрировать работу мышц. Инсталляции из трупов занимаются фехтованием, делают гимнастические упражнения на кольцах, играют в мяч.

«Это вызывает ужас» – первые посетители «выставки трупов» на ВДНХ>>

Петиции и гнев общественности

Часть москвичей выразила недовольство выставкой еще до ее открытия. О ней высказывались как обычные горожане, так и психологи. Чтобы пресечь ее появление в столице, представители общественных движений создали петиции, самая популярная из которых на данный момент собрала почти 40 тысяч подписей.

Выставку Хагенса называли «издевательством над телами покойников», а его самого сравнивали с маньяком. В петиции, созданной «Обществом родителей», эксперименты патологоанатома сравниваются с нацистскими практиками. Возмущение критиков Body Worlds вызывает и место проведения мероприятия – ВДНХ – и его возрастной рейтинг 12+, а также то, что семейные билеты на мероприятие продаются со скидкой. Если обычная цена для взрослых составила от 1000 до 1150 рублей в зависимости от дня посещения, то льготные билеты можно было приобрести и за 600 рублей.

Православная церковь на момент открытия выставки не требовала ее запрета, однако выступила против показа экспозиции. В беседе с «Известиями» зампредседателя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил: «РПЦ не планирует предпринимать какие-либо действия по ограничению работы этой выставки. Мы считаем, что говорить о нравственной сомнительности подобных мероприятий достаточно». Также он призвал к переосмыслению «некоторых подходов к использованию человеческих останков для музейной деятельности».

При этом в пресс-службе ВДНХ на протесты отвечали, что руководство выставочного комплекса не имеет отношения к организации Body Worlds. Помещение сдано в аренду, а сами арендаторы не нарушают правил его использования, поскольку просто ведут музейно-выставочную деятельность.

Таким образом, все претензии не помешали Body Worlds открыть двери для всех желающих в назначенную дату. Никаких протестных шествий у входа не наблюдалось. Зато в день открытия партия «Коммунисты России» обратилась в московскую мэрию, Генпрокуратуру и Минкультуры с просьбой запретить экспозицию. Глава ЦК партии Максим Сурайкин объяснил РИА Новости, что «коллекция трупов некогда живых людей» не соответствует позитивной атмосфере отдыха на ВДНХ, а подобные экспозиции должны выставляться в учреждениях, куда могут попасть только те, чья работа или сфера интересов напрямую связана с заявленной тематикой. Например, врачи-анатомы или студенты медицинских направлений.

Вместе с тем без негатива о выставке высказался первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, отметив, что та несет познавательную и полезную информацию.

После того, как 14 марта на экскурсии по выставке упала в обморок школьница, проверить Body Worlds на предмет законности попросил Генпрокуратуру депутат Госдумы от «Единой России» Николай Земцов. По его мнению, организаторов стоит привлечь к ответственности по статье 224 («Надругательство над телами умерших») Уголовного кодекса РФ.

Как бы то ни было, ажиотаж вокруг выставки сделал ей неплохую рекламу. Чем больше проходило дней – тем больше становились очереди, в которых порой стояли сотни человек.

Охране даже приходилось выходить с мегафонами и просить соблюдать дистанцию, затем на выставке открыли второй вход для тех, кто приобрел электронные билеты. Среди посетителей действительно встречались целые семьи с детьми, беременные женщины, пенсионеры.

Интервью с ведьмой: чем занимаются колдуньи в 21 веке>>

Откуда взялись тела?

Вероятно, в общую волну негатива свою лепту внесли и эксцентричные выходки Хагенса. За неоднозначные идеи за ним закрепилось прозвище «Доктор Смерть». Не так давно ученый расчленил тело своего лучшего друга, а пару лет назад, как сообщает The Guardian, и вовсе завещал своей жене после смерти поступить с ним таким же образом и поместить на выставку в качестве экспоната.

Стоит отметить, что Россия – не единственное место, где ученый сталкивается с претензиями в адрес своей деятельности. Скандалы следуют за выставкой из страны в страну. Однако одним из главных вопросов, которыми задаются недовольные выставкой – откуда для нее взялись тела, да еще и в таком количестве? Сами организаторы утверждают, что люди жертвуют свои тела добровольно, подписывая при жизни соответствующий договор.

И все же Гюнтера фон Хагенса неоднократно обвиняли в том, что он получает останки для своих работ незаконным путем. Его подозревали в покупке трупов в психиатрических лечебницах и больницах, тюрьмах, в частности, в странах третьего мира.

Как сообщало издание NPR, эксперт в области этики профессор Ганс Мартин Сасс сопоставил 200 форм пожертвований со свидетельствами о смерти, однако не нашел документального подтверждения происхождения экспонатов Body Worlds.

Не обошлось и без инцидента в России. В 2002-м создатель выставки фигурировал как свидетель по делу о поставке в Гейдельбергский университет 56 трупов и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска, сообщают РИА Новости.

Наиболее остро обсуждались подозрения, связанные с тем, что Китай предоставляет анатому для пластинации тела казненных заключенных. Стоит отметить, что в Китае весьма низкое число добровольных пожертвований органов или тел – такая практика противоречит местным культурным традициям.

По данным СМИ, в 1999 году Гюнтер фон Хагенс вложил 15 миллионов долларов в создание компании Von Hagens Plastination Ltd в китайской провинции Ляонин. Неподалеку от выстроенной им фабрики по пластинации находились три тюрьмы, где содержались политические заключенные. К тому же буквально за месяц до создания компании фон Хагенса коммунистическая партия Китая начала жестокую кампанию преследования последователей практики Фальгунь. Как пишет издание Epoch Times, последователи этого движения нередко подвергались пыткам и издевательствам, отказывались раскрывать свои имена на допросах, чтобы защитить своих близких от репрессий. А по тогдашнему китайскому законодательству тела, которые невозможно опознать или на которые в течение месяца никто не заявляет родства, считались «невостребованными».

Сам ученый в интервью The New York Times в 2006 году пояснял, что основал фабрику в Ляонине из-за источника тел, дешевой рабочей силы и минимальных госограничений.

«Когда я приехал сюда, Суй Хунцзинь заверил, что не будет проблем с китайскими телами. Используем невостребованные тела. Теперь это сложно, но тогда не было проблемой», – объяснял фон Хагенс (цитату приводит Epoch Times).

Также в 2004 году Der Spiegel писал, что у некоторых пластинированных тел есть пулевые ранения. В ответ на статью немецкого издания фон Хагенс заявил, что он велел не принимать тела с признаками казни и вернул в Китай семь трупов с травмами головы, в том числе как минимум два – с пулевыми отверстиями в черепе.

Неопровержимых доказательств того, что ученый использовал тела казненных, обнародовано не было.

«Вокруг слышались страстные вздохи»: что происходит на тантрических практиках в Москве>>

Проверка СК и заявления организаторов

В настоящее время председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку инициаторов и организаторов анатомической выставки. В ходе ее проведения должны дать правовую оценку целям, содержанию и назначению Body Worlds на соответствие российскому законодательству. В числе причин указаны негативные комментарии об экспозиции со стороны журналистов и общественников, по мнению которых та «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих». Упомянута в сообщении и наделавшая шума петиция.

Стоит отметить, что на разбирательства представители Body Worlds отреагировать уже успели. Ранее они заявили, что выставка не содержит информации, запрещенной для распространения в том числе среди детей, а возрастное ограничение «12+» выставлено с соблюдением требований российского законодательства.

Кроме того, организаторы выпустили пресс-релиз, где утверждают, что в последнее время в Интернете распространяются слухи о выставке, не соответствующие действительности. По их мнению, критики экспозиции «не имеют объективного представления» о Body Worlds и подобных выставках, «имеющих колоссальный научный потенциал». В числе похожих объектов упоминаются Мавзолей Ленина, Палеонтологический музей и Кунсткамера.

Постарались развеять слухи и о происхождении тел – согласно пресс-релизу, те законно получены от доноров, которые добровольно подписали документы о передаче органов для целей науки в Институт пластинации (IfP), расположенный в Германии.

Также в пресс-службе в очередной раз подчеркнули, что основная цель выставки – ознакомление посетителей с основами строения тела человека в научных и просветительских целях.

Как бы то ни было, какое именно будущее ожидает в Москве выставку Body Worlds, пока неизвестно, ясно лишь то, что ни одна из противоборствующих сторон от своих слов и позиций пока отказываться не собирается.