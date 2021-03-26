РИАМО - 26 мар. На сайте столичного метрополитена появилась возможность привязать «Тройку» в личном кабинете, его полноценная версия запущена на обновленном сайте, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Теперь в личном кабинете на сайте можно привязать и отвязать карту «Тройка»‎, пополнять баланс карты, настроить автоплатеж, переносить средства с одной транспортной карты на другую, покупать любые билеты‎, посмотреть карту терминалов оплаты и касс, изучить доступные тарифы», – говорится в сообщении.

Активировать приобретенный билет можно в приложении «Метро Москвы» посредством смартфона на Android с модулем NFC или с помощь желтого терминала в метро.

Свыше 280 тыс. пользователей уже оценили возможности личного кабинета в приложении московского метро, которое доступно в‎ Google Play, App Store и AppGallery.

Ранее Московское метро провело масштабный редизайн сайта. В новой версии сайта появился раздел с ответами на частые вопросы, онлайн-справочник с информацией о пересадках, выходах, наземном транспорте, список доступных на станциях сервисов и другое.

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