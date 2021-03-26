РИАМО - 26 мар. Внешний вид сайта столичного метрополитена изменился в связи с обновлением площадки, теперь пользователи ресурса могут посредством личного кабинета управлять картой «Тройка» на любом устройстве, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В будущих обновлениях на сайте появится еще более удобная схема метро и раздел обо всех ремонтных работах и временных изменениях. Также в планах расширить справочник станций, добавить в него историю, схему и фото всех станций и инфраструктуры для маломобильных пассажиров», – говорится в сообщении.

В новой версии сайта появился раздел с ответами на частые вопросы, онлайн-справочник с информацией о пересадках, выходах, наземном транспорте, список доступных на станциях сервисов, среди которых стойки «Живое общение», сувениры и другое.

На текущий момент на ресурсе можно оставить заявку на поиск вещей, которые были утеряны, ознакомиться с актуальными экскурсиями в метрополитене, а также узнать о правилах торговли в метро. В веб-версии посетителям доступен чат-бот Александра.

У метрополитена есть приложение, которое доступно пользователям на платформах iOS, Android и AppGallery. В настоящее время в приложении «Метро Москвы», позволяющем покупать билеты, смотреть загруженность вагонов и управлять «Тройкой», зарегистрировано 4,6 млн пользователей.

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