РИАМО - 26 мар. Внешний вид сайта столичного метрополитена изменился в связи с обновлением площадки, теперь пользователи ресурса могут посредством личного кабинета управлять картой «Тройка» на любом устройстве, сообщается на сайте мэра Москвы.
В новой версии сайта появился раздел с ответами на частые вопросы, онлайн-справочник с информацией о пересадках, выходах, наземном транспорте, список доступных на станциях сервисов, среди которых стойки «Живое общение», сувениры и другое.
На текущий момент на ресурсе можно оставить заявку на поиск вещей, которые были утеряны, ознакомиться с актуальными экскурсиями в метрополитене, а также узнать о правилах торговли в метро. В веб-версии посетителям доступен чат-бот Александра.
У метрополитена есть приложение, которое доступно пользователям на платформах iOS, Android и AppGallery. В настоящее время в приложении «Метро Москвы», позволяющем покупать билеты, смотреть загруженность вагонов и управлять «Тройкой», зарегистрировано 4,6 млн пользователей.
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