РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мар. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин поздравил с профессиональным праздником сотрудников сферы ЖКХ и вручил им грамоты, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие прошло в пятницу в ДК «Белая Дача». В его рамках сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства наградили благодарственными грамотами министерства ЖКХ и главы городского округа. В их числе - сварщики-слесари, инженеры, техники-смотрители, сотрудники аварийных служб и другие специалисты.

«Нам многое предстоит сделать, чтобы наш город был чистым, уютным и благоустроенным. Только совместной работой мы можем добиться высоких результатов, особенно при помощи и поддержке наших инициативных жителей, которые являются главными помощниками», - сказал Жигалкин.

В городском округе работают 9 управляющих организаций, 3 ТСЖ и 4 ресурсоснабжающие организации. Свой профессиональный праздник они отмечали 21 марта.